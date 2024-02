Carri, maschere, musica e coriandoli: torna il Carnevale Park di Vecchiazzano

Prezzo non disponibile

Anche quest’anno torna il Carnevale a Vecchiazzano, domenica 18 febbraio: si parte alle ore 14:30 da via Carmen Silvestroni (area poste) per proseguire lungo le vie principali del Quartiere, dove sfileranno i carri allegorici e il corteo di maschere con musica e coriandoli. Tanto divertimento, balli e animazione all’interno dell’evento con intrattenimento nella piazza principale (parcheggio scuola Peroni) con Studio Delta e il grande spettacolo di Bimbobell che riserverà sorprese per i più piccoli.

Verrà allestita anche un’area giostre e nel parcheggio della scuola ci saranno tanti punti ristoro, stand gastronomici e food truck, con arrosticini, piadine farcite, piadina fritta, patatine. Non mancheranno le dolcezze come crepes e zucchero filato.

Il Carnevale Park di Vecchiazzano è ad ingresso gratuito. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva 25 Febbraio