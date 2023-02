Carnevale di Quartiere, la festa si sposta a Vecchiazzano

Ultima tappa in città per il carnevale dei quartieri, che domenica 19 febbraio a partire dalle ore 14.30 si sposta a Vecchiazzano, con una ricca sfilata in maschera e divertenti carri allegorici. “L’appuntamento è fissato per questa domenica di fronte all’ufficio postale di via Castel Latino. La sfilata si svilupperà lungo le vie di Vecchiazzano coinvolgendo adulti e piccini in un vortice di colori e animazione – annuncia l’assessora Andrea Cintorino-. Il Carnevale è organizzato dai volontari dell’Associazione Sagre e dal comitato di quartiere Vecchiazzano-Massa-Ladino. L’edizione di quest’anno si annuncia ancora più coinvolgente e sono attese decine di maschere, carri allegorici, dolci della trazione e musica dal vivo”.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 26 febbraio.