Carri allegorici, musica, tombola e fuochi d'artificio per la festa della Befana

Venerdì 5 gennaio torna a Galeata la tradizionale festa dell'Epifania: una manifestazione fortemente apprezzata nel comune della Valle del Bidente dove, con i canti della pasquella, i carri allegorici, la musica, il buon cibo e l'atmosfera di festa, è possibile immergersi in una tradizione ormai consolidata, affascinante per cittadini e visitatori. L'evento avrà inizio alle 16.00 in via IV Novembre con l'apertura dello stand gastronomico della Pro loco di Galeata, ma all'interno della manifestazione ad accesso gratuito sarà possibile cenare anche nei ristoranti locali, presso il food truck dell'Agriturismo I Fangacci e nelle casette in legno installate in Piazza Gramsci dove, per l'occasione, si troveranno l'Agriturismo Pettola e il Chiosco il Ritrovo. Il programma entrerà nel vivo della "festa" alle 20 con la sfilata dei carri allegorici, caratteristici della befana, i quali procederanno da via Pietro Nenni per le vie del centro storico, fino ad arrivare nei pressi dello stadio in cui avrà luogo lo spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio (ore 21.15). A seguire "Grande tombola" nel Teatro comunale Carlo Zampighi e, in via IV Novembre, intrattenimento con dj set e bar con bevande a cura dei Galeoni, un gruppo di giovani volontari della Pro loco galeatese. Tra le novità di quest'anno anche una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico.