Casa Bertozzi apre le porte ai visitatori nella XIV Giornata dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

Casa Bertozzi aderisce alla XIV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, che si svolge domenica 26 maggio. In quella giornata l’abitazione dell’artista forlimpopolese, collocata in via Massi 58, aprirà le porte al pubblico dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18.

I visitatori avranno così l’opportunità di ammirare l’esposizione permanente delle opere Bertozzi, passando dalla sala dei “tori e gallotauri” a quella dei “nudi”, e di scoprire lo studio dell’artista, con gli strumenti e gli attrezzi che usava per realizzare disegni e lavori di piccole dimensioni con la creta. Negli altri ambienti è possibile ammirare una selezione di opere del suo percorso artistico che comprende ottanta sculture, la maggior parte in bronzo, e sessanta di grafica.