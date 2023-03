"Casemurate. Memorie e misteri di una villa di frontiera tra la via dell'ambra e la via del sale": ecco il racconto di di Paola Bezzi

Domenica 19 marzo, alle ore 16.00, presso Palazzo Morattini a Pievequinta, verrà presentato il libro "Casemurate. Memorie e misteri di una villa di frontiera tra la via dell'ambra e la via del sale" di Paola Bezzi, con prefazione di Mauro Mariani e Gabriele Zelli, Edit Sapim 2023. Insieme all'autrice Interverranno Serena Savoia, presidente dell'Associazione Amici della Pieve, Mauro Mariani e Gabriele Zelli.

Il volume, che è stato pubblicato grazie all'interessamento dell'Associazione Culturale e Ricreativa Amici della Pieve ODV e del Comitato Pro Forlì Storico-Artistica e ben stampato dalla Tipografia Valbonesi, riporta il lavoro di ricerca, durato diversi anni, che Paola Bezzi ha effettuato negli archivi di Ravenna, Forlì e Roma.

Casemurate di Forlì e Casemurate di Ravenna hanno due giurisdizioni diverse, separate ora dallo scolo Serachieda, ma unite da una stessa cultura, quella contadina, che è frutto di un rapporto da sempre complesso con una terra fatta di argille compatte e difficili da lavorare. A ridosso della costa sabbiosa e di un ambiente un tempo caratterizzato da radure e paludi, questo territorio è percorso da torrenti che da sempre hanno generato irregolarità idrogeologiche, alle quali non sempre gli uomini sono riusciti a porre rimedio, e da diverse tessiture del suolo. Un’annotazione contenuta nel "Diversorum" parrocchiale di Casemurate, ci ricorda che prima del XVII secolo la locale comunità era già divisa tra il territorio di Ravenna e quello di Forlì. Inoltre la Chiesa era (e anche ora è) costruita nel territorio forlivese ma era (ed è) inserita nella diocesi di Ravenna. Casemurate era (ed è) davvero terra di frontiera! E in antichità l'incrocio tra la via Dismano, che da Ravenna va verso i passi appenninici, e la via del Sale, che da Forlì si dirige verso le saline di Cervia, ha reso Casemurate molto appetibile tanto da giustificare la presenza di un presidio militare. Nel libro l'autrice ricostruisce la storia della località tenendo conto delle tante dominazioni confinanti e concorrenti, talvolta intersecatesi tra loro. Il volume completa e nello stesso tempo crea un quadro d’insieme su Casemurate, compreso il Novecento, molto più ampio delle notizie fino ad oggi pubblicate da altri autori nei decenni scorsi. Il tutto fa sicuramente parte della microstoria, ma testi come questo vanno a costituire un patrimonio culturale da cui i professori universitari e gli storici riescono poi a costruire la grande storia.

Ingresso libero. Per informazioni: Mauro Mariani 3357144204.