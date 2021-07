La cantautrice siciliana, cesenate d’adozione, Cassandra Raffaele, in concerto al Parco della Fratta

La cantautrice Cassandra Raffaele sarà in concerto per Entroterre Festival 'Donne Jazz in Blues', sabato 17 luglio, 21:30, al Parco della Fratta di Bertinoro. Si tratterà di un concerto per condividere con i fan alcune anteprime e contenuti speciali del nuovo progetto (il suo prossimo album in uscita) e in cui l'artista sarà accompagnata sul palco in full band da Roberto Villa al basso, Diego Sapignoli alla batteria e Nicolò Missiroli al piano e tastiere.

Cassandra Raffaele ritorna live ineEstate, in attesa del tour invernale, proponendo in esclusiva per Entroterre Festival, uno spettacolo nuovo. La cantautrice siciliana, cesenate d’adozione, presenterà i nuovi singoli appena usciti con alcune anteprime tratte dal nuovo progetto prodotto da Roberto Villa presso lo studio analogico 'L’amor mio non muor'e.Inoltre, proporrà una selezione di canzoni tratte dai suoi primi album. Non mancheranno degli omaggi speciali, uno tra i quali sarà dedicato al suo conterraneo, il maestro Franco Battiato.

Ingresso gratuito su prenotazione