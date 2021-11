Si cercano i protagonisti del cortometraggio "Tre ragazzi" di Gianfranco Boattini: i casting

OndaFilm ha aperto i casting per trovare tre giovani interpreti protagonista di "Tre Ragazzi", il nuovo cortometraggio di Gianfranco Boattini, che sarà girato in Emilia-Romagna tra Marzo e Aprile 2022. I primi casting verranno fatti in presenza il 27 novembre, dalle ore 14 alle ore 20, alla Fabbrica delle Candele Forlì, prenotandosi via email.

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

PROTAGONISTI

Ruolo di Carmelo, Salvatore e Michele: Età scenica 12-13 anni. Capacità di parlare con cadenza siciliana o romagnola, carattere estroverso e sfrontato. Caratteristiche fisiche: capello medio corto, senza orecchini, piercing, tatuaggi.

CO-PROTAGONISTI

Margherita: 17 anni (età scenica), di bell’aspetto con esperienze di recitazione.

Njanu: rtagazzo vent’anni di origine africana o mediorientale, aspetto distinto, preferibili esperienze di recitazione pregresse.

Mamma di Carmelo: quarant’anni di origine siciliana o in grado di parlare con cadenza siciliana. Tratti mediterranei. Preferibili solide esperienze di recitazione.

PICCOLI RUOLI E FIGURAZIONI SPECIALI

Babbo di Carmelo: 40/50 anni con lineamenti mediterranei, conoscenza del dialetto siciliano, preferibile esperienze di recitazione. Mamme di Salvatore e Michele: piccolo ruolo, 40 anni scenici, preferibile esperienza di recitazione, senza piercing, tatuaggi, capelli colorati (ambientazione anni 70.)

Papà di Salvatore: 40/50 ann,i preferibile esperienza di recitazione.

Ragazza 25/30 anni: brava attrice, senza piercing, tatuaggi, capelli colorati, preferibile capello lungo.

Donna 70/80 anni con forte accento romagnolo, molto allegra e espansiva.

Paesani (figurazioni varie)

Poliziotti

Le candidature devono essere inoltrate dai genitori, o da eventuali tutori del minore, all’indirizzo treragazzi@ondafilm.com, allegando foto (primo piano e figura intera), entro il 25 novembre 2021. A seguito della email verrà comunicato l'orario di convocazione. E' obbligatorio presentarsi con mascherina e per i minori è obbligatoria la presenza di un tutore.