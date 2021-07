A Castrocaro Terme gli autori raccontano il film "Est-Dittatura last minute" di Antonio Pisu

Prezzo non disponibile

Lunedì 2 agosto, in Piazza Machiavelli a Castrocaro Terme, appuntamento 21:30, con la proiezione di "??? - ????????? ???? ??????". Regia di Antonio Pisu, con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta e Paolo Rossi Pisu (Italia 2020). Seguirà l'incontro con gli autori del soggetto e protagonisti della storia da cui è tratto il film: Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi. Coordina l'incontro Giancarlo Dini

Est -Dittatura last minute

Con la voglia di vedere cosa succede perchè " Sta finendo tutto e noi ce lo stiamo perdendo" tre scanzonati amici cesenati partono per l'Europa dell'Est, nel bagagliaio biancheria intima e piadine ; a ogni fermata una telefonata a casa per avere i risultati del Cesena. E' il 1989, seguendo una misteriosa valigia che gli viene affidata da un esule rumeno fuggito dalla dittatura tre giovani cesenati si ritrovano nel mezzo alla Rivoluzione che destitui' Ceausescu; non sara' affatto facile.

Per informazioni: Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel