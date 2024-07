Castrocaro, al via le selezioni del Festival Voci Nuove: centinaia di giovani talenti per le prime audizioni

Inizia il percorso per decine di giovani talenti e band che da tutta Italia arriveranno a Castrocaro per partecipare alla sessantaseiesima edizione del concorso canoro Voci Nuove, nel secondo anno di gestione del Patron Avarello di Isola degli Artisti che, dopo essersi aggiudicato il bando nel 2023, sta tentando il rilancio della rinomata manifestazione con una nuova formula più social e aperta alle nuove generazioni. Per gli iscritti saranno giornate intense fra masterclass e audizioni che si svolgeranno in diverse sedi del comune romagnolo: Palazzo Pretorio, Municipio e Padiglione delle Feste. Nelle serate di venerdì 12 e venerdì 19, sono previsti in Piazza Buonincontro a Castrocaro, a partire dalle ore 21:30, due momenti pubblici per dare il benvenuto ai concorrenti, accompagnati da un DJ set. Tutte le novità dell'edizione 2024 saranno ufficializzate nella conferenza stampa di sabato 20 luglio in Municipio, alla presenza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. La fase delle audizioni, divisa in tre sessioni, terminerà il 23 luglio. Un luglio all'insegna della musica, che prelude un gran finale con l'appuntamento di Castrocaro Music Vibes presso la pista di pattinaggio: il 26 l'attesissimo ritorno della mitica serata dance Underground e il 27 il concerto aperto a tutti dei Floyd Machine.