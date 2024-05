Castrocaro e Terra del Sole: un fine settimana di eventi tra cinofilia, musica e balestrieri

Prezzo non disponibile

Il prossimo fine settimana a Castrocaro Terme e Terra del Sole sarà ricco di eventi spettacolari. Nelle giornate di sabato e domenica, presso il centro sportivo del comune termale, si svolgerà la prima edizione della coinvolgente Gara Discdog Castrocaro Terme, valida per le qualificazioni US Disc Dog Nationals, inserita nell'importante calendario internazionale che si sviluppa fra Messico, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Francia e altre destinazioni mondiali. Saranno davvero entusiasmanti le esibizioni dei binomi, attesi anche dall'estero, che si cimenteranno di fronte a giudici esperti nella pratica di uno sport cinofilo sempre più apprezzato e che prevede impegnative prove di abilità col frisbee.

Sabato alle ore 21:00, invece, atmosfera suggestiva presso la Chiesa Parrocchiale di Terra del Sole, dove andrà in scena l'incontro dei cori della Romagna Toscana, organizzato dal locale Gruppo corale, con la partecipazione dei Mulieres Voces di Fiorenzuola, della Corale di Santa Sofia e della Corale di Sarsina.

Domenica 26, infine, l'anima rinascimentale del borgo terrasolano si esprimerà all'Arena Balestrieri di Via Biondina, nella 10° edizione del torneo della "Colleganza": dalle 15:30 la Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, campionessa nazionale in carica, sfiderà quella di Chioggia, nonché la rinomata Federazione Balestrieri di San Marino che torna a frequentare la cittadella medicea. Il torneo prevede una gara a squadre su bersaglio piano e la spettacolare gara individuale su bersaglio unico, detto "tasso". Per tutto il fine settimana visite guidate alla Fortezza di Castrocaro e al Palazzo Pretorio di Terra del Sole, dove rimane allestita la mostra universitaria sul Bastione di Santa Maria.

Per informazioni ci si potrà rivolgere all'ufficio turistico o consultare le pagine online di Visit Castrocaro e Terra del Sole. Gli eventi in programma sono patrocinati dall'Amministrazione di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che ringrazia tutte le associazioni di volontariato coinvolte nella realizzazione del ricco programma di manifestazioni.