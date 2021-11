Castrocaro entra nel Cammino di Assisi: inaugurazione con escursione all'Eremo di Montepaolo

Domenica 7 novembre alle 10 sarà inaugurata ufficialmente la variante alla prima tappa del Cammino di Assisi, un importante cammino religioso che da Dovadola, sulle tracce di S. Francesco attraverso l’appennino tosco-romagnolo giunge fino ad Assisi. La variante che verrà inaugurata consentirà di partire anche da Castrocaro Terme -Terra del Sole lungo un percorso già molto frequentato da ciclisti e camminatori che conduce all’Eremo di Montepaolo (Dovadola) dove si ricongiunge al cammino originario.

Questo nuovo tratto corre in gran parte lungo un crinale molto panoramico tra le emergenze rocciose dello "spungone" e i calanchi argillosi, per circa 8 chilometri. Il progetto, finanziato dal Gaò L’Altra romagna con i fondi "Psr 2014-2020 Misura 19 – Operazione 19.2.02 – Azione specifica 4.1", ha consentito di ripristinare il fondo stradale nei punti dissestati, di installare apposita cartellonistica informativa e direzionale, di realizzare una carta escursionistica per il territorio di Castrocaro e Dovadola e mettere a punto un’applicazione per smartphone gratuita che, tramite il gps del cellulare, fornisce informazioni tecniche sul percorso e sui punti di ristoro più vicini lungo tutto il cammino fino ad Assisi.

Il sindaco Marianna Tonellato esprime "grande soddisfazione per il progetto e a nome di tutti ringrazio il Gal L'Altra Romagna nella persona del Presidente Bruno Biserni per averci sostenuto nel progetto ed averlo finanziato, e anche al sindaco di Dovadola Francesco Tassinari per essere stato partner del progetto. Il Cammino di Assisi è un percorso molto importante, e si inserisce perfettamente nell'attività di promozione turistica sui cammini dedicati alla spiritualità che la mia Amministrazione sta portando avanti da 4 anni. Sant'Antonio, la Via Romea Germanica, le Vie degli Dei, sono tutti cammini a cui si dedicano sempre più appassionati di ebike ed escursionismo, nel segno della spiritualità evocata dai Santi ma non solo, anche per il piacere di stare a contatto con la natura. Mappare, geolocalizzare e tabellare il percorso ci ha dato l'occasione per far conoscere sempre di più i nostri panorami mozzafiato".

Il programma della giornata prevede un momento istituzionale con l’inaugurazione dove verrà illustrato il progetto e, a seguire, una escursione a piedi o in bicicletta lungo il tragitto da Castrocaro Terme al Santuario di Montepaolo, guidati dagli ideatori del progetto di valorizzazione della sentieristica, alla scoperta delle ricchezze storiche, naturalistiche, geologiche, che il territorio offre in un periodo in cui il fogliame autunnale inizia a colorare il paesaggio. Le escursioni in bicicletta sono organizzate da Luigi Barilari di Biketo. Per iscrizione tel. 3482489029. Chi vuole prepararsi al giro, può scaricare la app “Cammino di Assisi” da Play Store. L’evento è patrocinato dal comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e organizzato in collaborazione con Studio Verde. Per info. Www.castrocarotermeterradelsole.travel