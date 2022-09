A Castrocaro torna il 'Versilia style' con il Mercatino di Forte dei Marmi

Il Mercatino da Forte dei Marmi torna domenica 9 ottobre, con un nuovo appuntamento a Castrocaro Terme, anche questa volta con il patrocinio del Comune, nell’ambito della Festa Nazionale del Plein Air e Borghi Autentici d’Italia. Dalle 8.00 alle 19.00, in viale Marconi, protagoniste assolute le nuove collezioni autunno inverno.

Come ama precisare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, “Il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa”. Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. Ci saranno anche le incursioni musicali della “Bologna Bridge Band” e l’intrattenimento per i più piccoli.