Castrocaro music vibes: due serate di musica tra dance e Floyd Machine

Quando Dal 26/07/2024 al 27/07/2024 Orario non disponibile

Saranno due serate a tutta musica quelle che si svolgeranno a Castrocaro Terme e Terra del Sole venerdì 26 e sabato 27 luglio, nell'area eventi allestita presso la pista di pattinaggio lungo viale Marconi: la manifestazione, intitolata Castrocaro music vibes, è stata presentata alla Giunta Comunale stamattina in Municipio e rappresenta una novità 2024 che si innesta nella ormai tradizionale festa dell'Underground.

"Si tratterà di un evento importante, con interessanti risvolti sociali e culturali, per avvicinare sempre più gente nel nome della musica. Ringrazio tutti gli organizzatori impegnati da mesi, l'Ufficio Turistico e tutti gli sponsor che hanno contribuito a realizzare queste due serate che si preannunciano davvero fantastiche", ha introdotto il Sindaco Francesco Billi.

Il 26 luglio si apriranno le danze con la dance music anni '70-'80 degli ormai famosi DJ dell'Underground: una realtà nata nel 2008 dallo staff del rinomato Pop Club. Il 27 luglio, invece, si esibiranno rigorosamente dal vivo in uno spettacolare concerto aperto a tutti i Floyd Machine, progetto musicale nato nel 1999 che ha raggiunto importanti livelli nazionali anche per la particolarità di utilizzare strumenti e attrezzature vintage, in grado di riprodurre fedelmente le sonorità e le atmosfere degli anni sessanta e settanta.

Ad arricchire la serata di sabato, un appuntamento divulgativo supportato dalla Fondazione Romagna Iniziative e dedicato a giovani ed appassionati: dalle 18:30 si svolgerà infatti un "sound check" formativo a cura dell'Event Manager Michela Taioli per illustrare nel dettaglio i retroscena tecnici della regia e degli allestimenti di una band affermata.

In entrambe le serate si potrà accedere agli stand gastronomici a partire dalle 18:00, mentre il 27 sera si potrà anche gustare il caffè sociale preparato dai bravissimi baristi di Chicchiamo, iniziativa della cooperativa Cava Rei sostenuta da Daniele Versari, patron del famoso marchio Estados.Tra i main sponsor coinvolti nell'iniziativa "Castrocaro Music Vibes" anche NRG Automotive Group e Gin Falterona. L'ingresso per entrambe le serate sarà gratuito.