Castrocaro, previsioni meteo negative: salta l'evento "Ricordi di un cuore di rondine"

In base alle previsioni meteo e all’alleata diramata dalla protezione civile il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha preso la decisione di annullare l’evento “Ricordi di un cuore di rondine” previsto per martedì in occasione del bicentenario di Pellegrino Artusi. Sarà comunque possibile conoscere l’Artusi attraverso le sue ricette proposte nei più rinomati ristoranti della zona.

