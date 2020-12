"Castrocaro-Sanremo. Solo andata", il nuovo libro di Minisci in diretta dal Ministero

Goivedì 10 dicembre alle 18 si tiene la presentazione del nuovo libro di Michele Minisci "Castrocaro-Sanremo. Solo andata" con Michele Minisci e Giordano Sangiorgi e tanti altri ospiti. Una speciale diretta dal Ministero dei Beni Culturali che si potrà seguire dalla pagina Facebook: ICBSA-Istituto dei beni sonori e audiovisivi.



Dopo "La notte che si bruciò il jazz", con le prefazioni di Renzo Arbore e Carlo Lucarelli, e la postfazione di Vinicio Capossela, è uscito il nuovo libro di Michele Minisci "Castrocaro-Sanremo. Solo andata", la storia raccontata su cosa dicevano, cantavano, sognavano i ragazzi e le ragazze dalle "voci nuove", per il periodo che va dal 1957 al 1988, fino a quando è durato l'abbinamento con il festival di Sanremo, e sarà inserito a breve alla voce Festival nel portale dell'ICBSA (un Dipartimento del Ministero dei Beni Culturali), come importante documentazione musicale, ma anche storica, bibliografica e socio-culturale.

La diretta sarà presentata dall'arch. Carlo Birrozzi, presidente dell'Istituto, per i saluti istituzionali, e vedrà la partecipazione dell'autore, Michele Minisci, dello scrittore Gianluca Morozzi, che ha scritto la prefazione al libro, di alcune delle cantanti vincitrici (Manuela Cortesi e Donatella Milani), della giovanissima cantautrice Nicoletta Noè che canterà alcune delle canzoni vincitrici, come omaggio ad una continuità musicale che non ha confini, di Giordano Sangiorgi, patron del Mei e dei giornalisti Ernesto Assante e Tommaso Labate, nel ruolo di moderatori.