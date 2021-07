Castrocaro Terme e Terra del Sole diventa capitale del clarinetto: doppio concerto

Castrocaro Terme e Terra del Sole ospita dal 21 al 25 luglio l’International Clarinet Campus for Young Players giunto alla sua ottava edizione.

L’evento è organizzato dall’Accademia Italiana del Clarinetto, realtà unica a livello nazionale ed europeo, impegnata da oltre vent’anni nella formazione dei giovani clarinettisti e promotrice di diverse attività legate a questo strumento, in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e il Consorzio di promozione turistica “Castrumcari”.

Il Campus approda per la prima volta in Romagna, nato ad Assisi nel 2012 si è svolto dal 2015 nelle Marche con un una edizione ponte nel 2017 a Salerno. Un’importante occasione per tutti i giovani clarinettisti under18 di studiare con docenti altamente qualificati e confrontarsi con i propri coetanei provenienti da tutta la penisola. Durante il corso gli studenti perfezioneranno la propria tecnica strumentale, amplieranno le conoscenze del territorio e avranno la possibilità di vivere l’esperienza unica di suonare all’interno dell’ensemble di clarinetti che nascerà per l’occasione e si esibirà al termine del campus. I ragazzi saranno impegnati con le lezioni individuali al mattino e nel pomeriggio si dedicheranno alla musica d’insieme. Sarà un’occasione per quanti arrivano da fuori regione di scoprire le bellezze di questa terra.

Direttore artistico è il Presidente dell’Accademia Italiana del Clarinetto, il Maestro Piero Vincenti, artista di spessore internazionale e titolare della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, coordinatore del Campus dal 2012 il Prof. Rocco Masci. Per cinque giorni la città respirerà un’atmosfera diversa e si potrà godere del suono di questo magnifico clarinetto.

Si evidenziano i concerti del 24 luglio alle ore 21 del Quartetto C.Scarponi e del 25 luglio alle ore 19 della Young Clarinet Orchestra del Campus diretta dal M°Rocco Masci. Cornice stupenda dei concerti il Chiostro del Palazzo Pretorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

La Sindaca Tonellato dichiara "grande soddisfazione per l'alto livello formativo e artistico dei corsi, che rafforza ancora di più il sodalizio fra il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e le realtà musicali, nel conseguimento di una realtà di vera e propria “Città della Musica”".