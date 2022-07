All'Arena San Domenico uno spettacolo per bimbi: si ride e si canta con "Cattivini"

La rassegna Family proposta da Accademia Perduta e Teatro Diego Fabbri per l’estate 2022 all’Arena San Domenico di Forlì prosegue, martedì 9 agosto alle ore 21.15, con il “cabaret-concerto per bimbi monelli” Cattivini, uno spettacolo scritto, interpretato e diretto da Valentino Dragano della compagnia Kosmocomico Teatro.

Cattivini è un omaggio, in forma di concerto, a quella fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti conosciamo: la “monelleria”, il “sovvertimento delle regole”, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Le canzoni di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti urgenti per un animo piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno importanti.

Tutto questo per svelare emozioni, sia quelle forti che un po’ spaventano, sia quelle che ci fanno divertire e stare bene. Canzoni piene di humor, di non-sense, di geniali trovate, proprio come i bambini sanno fare. Anche gli adulti riconosceranno sé stessi, le proprie comiche nevrosi, i propri tic e rideranno anche loro. Anzi, rideremo tutti insieme, canteremo, balleremo fino all’ultimo giro di musica. Canzoni, cabaret, narrazione e musica dal vivo.

Informazioni utili

Biglietti: 5 euro

Prevendite: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Via Dall’Aste).

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket. La sera di spettacolo la biglietteria dell’Arena San Domenico aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it