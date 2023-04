Torna la Cava gym, terzo trofeo Pietro Brini

Il 16 aprile torna la Cava Gym Cup - 3° Trofeo Pietro Brini: competizione dedicata a tutti i ginnasti e le ginnaste dei corsi di base della Polisportiva Cava Ginnastica, intitolata al presidente della società sportiva prematuramente scomparso.



Si tratta di una gara in piena regola, nata ormai più di 20 anni fa e riproposta annualmente per dare la possibilità a tutti gli atleti dei corsi di ginnastica artistica e ginnastica ritmica di mettersi in gioco e confrontarsi prima di tutto con sé stessi, dimostrando al pubblico presente i traguardi raggiunti nel corso dell’anno sportivo. Chiuderanno la giornata di competizioni i più piccoli dei corsi di baby-gioco ginnastica: i ginnasti dai 3 ai 5 anni che si stanno affacciando al mondo della ginnastica e che dimostreranno come è possibile divertirsi mediante il movimento, con un divertentissimo percorso motorio pensato appositamente per loro.



Inoltre, da quest’anno la Cava Gym Cup tornerà anche ad aprirsi a altre società del territorio, come avveniva ormai da diversi anni prima della pandemia, e ora – dopo la parentesi degli scorsi anni – tutto lo staff della Polisportiva Cava Ginnastica è pronto a accogliere tanti ginnasti provenienti da tutta la regione.



Nel corso della giornata poi non mancheranno tante esibizioni delle ragazze della Pol Cava: delle agoniste del settore artistica e del settore ritmica, ma anche delle ragazze dei corsi formativi delle scuole medie e superiori che per l’occasione presenteranno GinnasTEEN, il nuovo progetto a cui la Polisportiva Cava Ginnastica ha preso parte. Si tratta di un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna per avvicinare gli adolescenti allo sport e, in particolare, alla ginnastica.



L’evento si svolgerà presso il Palamarabini di San Martino in Strada e prevede diversi turni di gara: la mattina dalle 8:30 alle 14:00 sarà il turno dei corsi di ginnastica artistica, il pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 sarà la volta della ginnastica ritmica. Chiuderanno i più piccoli dei percorsi di baby-gioco ginnastica dalle 17:30 alle 18:30.

Si prevede quindi una giornata piena di sport e, soprattutto, di divertimento!



L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti. Maggiori informazioni sui social della Polisportiva Cava Ginnastica e sul sito www.cavaginnastica.it