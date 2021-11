A Forlimpopoli una domenica di grande podismo: la 47esima Cavalcata dei colli bertinoresi

Indirizzo non disponibile

Domenica 14 novembre è la data della 47esima edizione della panoramica “Cavalcata dei colli bertinoresi” Memorial Enrico Giunchi, organizzata da Uisp Azzurra Forlimpopoli col patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

Il ritrovo è previsto dalle 7.30 in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli, le iscrizioni saranno possibili fino a 10 minuti prima della partenza (2,50€) che sarà possibile a partire dalle 8.30 (partenza libera).

Il percorso prevede, dopo Forlimpopli, un passaggio a Casticciano, a Monte Casale, a Fratta, di nuovo a Casticciano, Selbagnone e arrivo in piazza a Forlimpopoli. Lungo il percorso sarà presente un ristoro e un altro sarà all’arrivo. Lungo il percorso l’assistenza è garantita dalla Croce Rossa Italiana. Per ciascun partecipante è previsto, come premio di partecipazione, un prodotto gastronomico.

Alla prima società classificata sarà consegnato, come premio, una porchetta, dalla seconda alla sesta un prosciutto, dalla settimana alla trentesima dei primi in nauta a scalare.