"Ce la siamo voluta": il Gruppottomarzo presenta il recital a Santa Sofia

Fin dagli anni ’70 un gruppo di donne di Cusercoli si incontra e si confronta su tematiche socioculturali e in particolare su alcuni temi propri della condizione femminile. Le finalità sono quelle di contribuire ad una crescita di genere e di stimolare una maggiore sensibilità e consapevolezza sulle donne e sugli uomini del paese verso problemi realmente vissuti dalla comunità locale e oltre: l’educazione, la cultura, la responsabilità sociale e civile, la cittadinanza, le relazioni familiari. In tal senso, il rapporto con le Istituzioni, la Proloco, e le altre Associazioni del territorio sono state per il Gruppo fondamentali per la realizzazione di eventi: presentazione di libri, attività rivolte ai bambini, mostre, interventi nelle scuole, laboratori, partecipazione a celebrazioni legate alla memoria e alla storia locale e nazionale.

E’ in questo contesto che propone il recital "Ce la siamo voluta", martedì 16 luglio alle 21.00 al Parco della Resistenza di Santa Sofia ad ingresso gratuito.