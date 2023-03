Cena con la storia: Romani e Galli all'Agriturismo Campo Rosso

L’agriturismo Campo Rosso presenta "Cena con la storia. Romani e Galli", sabato 1 aprile alle 20.00 a Civitella di Romagna.



L’evento Cena con la Storia, è stato organizzato da Katia Sandri titolare dell'Agriturismo Campo Rosso insieme ad alcuni studenti del corso di Laurea Scienze e cultura della Gastronomia, Università di Bologna Campus di Cesena e il gruppo di rievocatori storici Teuta Nertobacos.

Durante la cena verrà raccontata la cucina e l'alimentazione del periodo dell’antica Roma, quando la cultura alimentare greco-romana incontra la cultura dei popoli dell’Europa del nord. Dal contrasto di culture, cibi, abitudini e miti nasce la varietà della cucina europea come fusione di diverse correnti e influenze che si migliorano nell’incontro, confronto e condivisione. Gli studenti, futuri gastronomi, spiegheranno le caratteristiche dell’alimentazione del periodo storico, le motivazioni della scelta dei piatti e introdurranno due gruppi di rievocazione storica. Mentre i rievocatori, con i loro costumi e i loro racconti, impersoneranno romani e galli intrattenendo gli ospiti tra una portata e l’altra.

L’appuntamento è alle ore 20.00 presso l’agriturismo Campo Rosso. La cena prevede le prime tre portate ispirate alle ricette del “De re coquinaria” di Marco Gavio Apicio gastronomo, cuoco e scrittore romano probabilmente vissuto a cavallo fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. che rappresenta la principale fonte sulla cucina romana, mentre le due portate successive di carne e caccia sono ispirate invece alla cultura alimentare dei popoli nord europei. Per il dessert si torna ad una ricetta di Apicio a base di latte e uova. Anche le bevande saranno a tema, di ispirazione romana il conditum paradoxum un vino dolce speziato e un vino in anfora fermentato e conservato in anfora georgiana della tenuta La Viola, mentre per i galli avremo idromele e sidro di mele dell’azienda agricola Cà Giberti.

Per informazioni e prenotazioni 3805142609