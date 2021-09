Bertinoro celebra la vendemmia aspettando il Rito dell’ospitalità

La Cena della Vendemmia è l’appuntamento clou del terzo giorno della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro. Sabato 4 settembre, a partire dalle 20,30, la centralissima piazza della Libertà si trasformerà – naturalmente, nel rispetto delle norme di sicurezza - in una sala da banchetti sotto le stelle. Durante la Cena, organizzata con la collaborazione delle associazioni di Bertinoro, si potranno degustare i piatti della tradizione e i prodotti tipici messi a disposizione della aziende del territorio (Babbi, Caseificio Mambelli, Gelateria Km 7, Orogel) accompagnati dai vini del Consorzio Vini di Bertinoro serviti da AIS Romagna.

Nel corso della serata ci sarà spazio per la musica dal vivo. Alle 21 in piazza del Duca arrivano Camilla e i bomboloni alla crema, mentre in piazza della Libertà alle ore 22,30 è previsto il concerto del Lisa Manara Quartet, che schiera accanto a Lisa Manara (voce), Federico Squassabia (tastiere/bass synth), Aldo Betto (chitarra), Youssef Ait Bouazza (batteria).

Il tutto in attesa del Rito dell’Ospitalità, vero cuore della Festa, che si svolgerà domenica 5 settembre, a partire dalle ore 10,30, con il variopinto contorno di sbandieratori e figuranti in costume. Protagonista della cerimonia sarà Dante Alighieri, con la presenza attorno alla Colonna degli Anelli di studiosi e artisti che hanno contribuito allo studio e alla conoscenza di Dante. Fra loro Alberto Casadei, critico letterario e professore ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Pisa, che terrà una breve prolusione.

Nei giorni della Festa è attiva la navetta gratuita per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia nei seguenti orari:

· Sabato dalle 19.00 alle 00.20;

· domenica dalle 15.00 alle 00.20

Per motivi di rispetto delle norme per le diverse iniziative è sempre gradita la prenotazione.

Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico - tel. 0543 469213 turismo@comune.bertinoro.fc.it