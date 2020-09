Cena e concerto in riva al lago con Luana Babini

Prosegue nella suggestiva cornice di Calafoma la rassegna In Riva al Lago, con la direzione artistica di Giancarlo Dini. Tutte le serate sono organizzate come cena – spettacolo: si inizia con un menù di cucina romagnola, Gusta e sorridi, obbligatorio per assistere agli spettacoli.

Sabato 3 ottobre è Luana Babini la protagonista della serata, con il suo concerto dal vivo. Ex voce di Raul Casadei e presentatrice televisiva da trent’anni di Videoregione, da venti anni è in tour in tutta Italia con la sua orchestra.

Sposa tutti i generi musicali italiani dell’ultimo quarantennio: i brani di maggiore successo e quelli legati alla tradizione musicale italiana. Tradizioni, di Casadei, è la canzone con la quale è diventata famosa. Una lunghissima carriera di successo: è simpatico ricordare che Luana ha cominciato a cantare con successo a sei anni allo Zecchino d’Oro con il brano “Ciao Napoleone” con testo di Luciano Beretta e musica di Claudio Cavallaro.

L’ingresso per la cena è previsto alle 19.00 e l’inizio dello spettacolo alle ore 20.30/21.00, il tutto a euro 20. Per ragioni di distanziamento i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione: 349 6313067 (Calafoma).