Lo chef che si è ribellato alla logica del “pizzo”: a Forlimpopoli la 'Cena della legalità' di Filippo Cogliandro

La 'Cena della Legalità' di Filippo Cogliandro va 'in scena' a Forlimpopoli lunedì 27 febbraio, alle 20, in collaborazione con Casa Artusi e Associazione delle Mariette di Forlimpopoli all'Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi.

Per lo chef Filippo Cogliandro, ogni evento è un pretesto per parlare della sua terra e lo fa con la sua cucina, precursore visionario e chef estroso e geniale del ristorante l’Accademia Gourmet, nel quale Cogliandro mette in scena un’esperienza irrinunciabile e accende i riflettori sulla sua Calabria, un modello unico e dall’identità inconfondibile, affidandosi alla stagionalità e alla disponibilità del mercato facendo vivere ai suoi ospiti un incontro con gusto, piacere e stupore con la sua cucina colta, intelligente, alla ricerca di abbinamenti, tecnica e sapori antichi che ritrovano originalità innovativa e moderna nella nostalgia del passato. Una carta in continua evoluzione, una cucina eclettica, come il suo creatore, da consumare all’interno di uno spazio elegante e luminoso, circondato da immense vetrate e affacciato sul suo mare meraviglioso che arriva a sfiorare la Sicilia ma con un occhio anche alla carta, in continua evoluzione.

All’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi il prossimo 27 febbraio lo chef parlerà della sua terra con un evento unico, la 'Cena della Legalità', alla presenza del responsabile Libera, sindaci, amministratori, giornalisti, forze dell’ordine ed esponenti del mondo del volontariato per un momento conviviale, ma principalmente l’occasione per fare un’importante riflessione: racconterà la sua esperienza di imprenditore che si è ribellato alla logica del “pizzo”, portando un’importante testimonianza di come, sconfiggendo la paura, si possa lavorare in modo onesto anche nei contesti più ostili. Una iniziativa per sottolineare ancora una volta l'impegno del mondo dell'impresa, della libera iniziativa, dell'artigianato, a favore della legalità e in difesa della Legge, nella chiara consapevolezza che il mondo dell'associazionismo rappresenta uno dei più forti baluardi a protezione del sistema di regole che danno affidabilità al tessuto economico. Portando le sue cene della Legalità nelle scuole Filippo Cogliandro è da anni impegnato contro l’abusivismo, che alimenta concorrenza sleale, lavoro nero, evasione fiscale, ma anche contro l'immissione sul mercato di prodotti e servizi senza garanzie di sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente. E’ proprio grazie al comune impegno che si possono garantire pari condizioni per lo sviluppo di una salutare concorrenza fra le aziende e contribuire a far crescere le attività e l’intero territorio.

Info e prenotazioni 0543-740744 (8.00-13.30)