A Cena con i presidi Slow Food a Bertinoro per degustare i migliori oli locali

Bertinoro per un fine settimana sarà la capitale italiana dell’olio Evo. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 gennaio sul balcone di Romagna arriveranno i degustatori di Slow Food per valutare gli oli migliori e decidere a quali assegnare i riconoscimenti della Guida agli Extravergini 2022.

Per l’occasione, nella serata di sabato 29 gennaio alla Ca’ de Bè si terrà una cena organizzata con la collaborazione delll’Assessorato al Turismo di Bertinoro e Slow Food Emilia Romagna. In programma un menù a base dei prodotti del territorio che sono stati riconosciuti presidio Slow Food, dalla mora romagnola al raviggiolo, dal sale dolce di Cervia alla pera cocomerina. E anche i vini selezionati – il Frangipane della Tenuta La Viola, il Fermavento di Giovanna Madonia, il Romagna Albana Passito di Bissoni – arrivano dal catalogo slow Food. In apertura di cena saranno degustati i tre oli bertinoresi in lizza.

Per info e prenotazioni: 0543 444335 / 342 3511496, info@cadebe.it