Cene, balli e spettacoli alla Festa dell'Unità

Dal 17 al 24 agosto tornano cene e spettacoli nell'area mercato di Castrocaro Terme con la Festa dell'Unità.

Bar e birreria aperti dalle 19, mentre dalle 21 nell'area mercato è tempo di cene e balli. Non mancano gli appuntamenti speciali, come quello di sabato 22 agosto in compagnia dei Moka Club.