Venerdì 18 giugno, alle 21.15, alla Fabbrica delle candele, l'Associazione Direzione 21 presenta: “C’era una volta l’Italia”, cent’anni di canzoni

d’amore italiane cantate dai giovani di oggi, di e con Gabriele Graziani . Musiche e arrangiamneti a cura di Vanni Crociani , sul palco Ludia Monti , Laura Leandri, Alice Rinieri ,Beatrice Maltese

Quando ci sono le canzoni giuste per ricordare il momento allora é il momento giusto per ricordare. Il viaggio inizia da questo pretesto: raccontare l’Italia attraverso le canzonette, usare la nostalgia senza essere nostalgici, la fantasia per immaginare un futuro senza rimpianti. Il passato raccontato ai giovani da giovani per recuperare i valori e tramandarli alle nuove generazioni.

Ingresso 12.00€

Info e prenotazioni:

ass.direzione21@gmail.com



