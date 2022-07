Centro commerciale "Curiel" in festa. L'appuntamento è per giovedì 7 luglio dalle 19,30 con apericena, concerto gratuito degli Innasense e negozi aperti. Hanno collaborato Urban Cafè, Puf Puf Cartolibreria e giocattoli, Soffitta Abbigliamento donna, Bar Pizzeria Nitroglicerina, Centro ottico Cam, Daniela Baby abbigliamento, lavanderia self service Niagara.