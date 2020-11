Centro Famiglie: un incontro per bambini e genitori

Nell'ambito del programma Sos Genitori, il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese propone mercoledì 25 novembre, alle ore 20.30, in modalità on line, l'incontro; "Una... Nessuna... Centomila: l'importanza delle regole verso l'autonomia".

Un'occasione di confronto per famiglie con figli in età 0/6. Quali? Quante? Perchè? Gli adulti di casa come si pongono? Interverrà Silvia Donati, psicologa e psicoterapeuta.

Per iscrizioni: su https://icos.comune.forli.fc.it/ per informazioni rivolgersi al Centro per le Famiglie 0543 712667, e-mail centrofamiglie@comune.forli.fc.it.