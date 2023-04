Il centro storico si anima con la Fiera delle Promozioni, in piazza Saffi una giornata speciale di shopping

E' primavera e il centro storico si anima grazie al calendario di Mercati e Fiere a Forlì. Oltre ai tradizionali mercati del lunedì e del venerdì, continuano gli appuntamenti straordinari per vivere il centro con tutta la famiglia, coniugando la voglia di una passeggiata tra palazzi, piazze e monumenti, allo shopping e alla degustazione di un aperitivo, di un caffè o di un pranzo speciali. Domenica 30 aprile, in piazza Saffi, dalle 7,30 alle 20, arriva la Fiera delle Promozioni per una giornata speciale di shopping.

La Fiera delle Promozioni è il modo giusto per andare a caccia di occasioni da non perdere. Decine di bancarelle con abbigliamento, accessori, articoli per la casa e la cura della persona, allestite da più di cento espositori provenienti da tutta Italia. Una colazione scaldati dal sole, una passeggiata in centro storico e un tuffo nello shopping: approfittate dell'occasione per curiosare tra tantissime bancarelle di abbigliamento, accessori moda, calzature, tessuti, oggetti per la casa e per la tavola.

Fino al 2 luglio è inoltre possibile visitare la nuova grande esposizione ai Musei San Domenico: “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968”: la moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti in tre secoli in un percorso con oltre trecento opere.