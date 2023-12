Ceramiche in mostra all'Ex Cinema Mazzini

Venerdì 8 dicembre alle 16, la mostra di ceramiche dell'Associazione Blu Pavona APS all' Ex Cinema Mazzini di Forlì. Blu Pavona è un'associazione presente sul territorio Forlivese da 40 anni, che si prefigge come scopo la diffusione della cultura ceramica sul territorio mantenendo sempre vivo l'impegno nel volontariato. E' attualmente composta da 70 soci di tutte le età, ceramisti non professionisti, appassionati del meraviglioso mondo della ceramica.