Cervi nella Valle del Rabbi

Chi è il re della foresta? Perché in queste serate sentiamo il suo “bramito”? Come fanno gli esperti del Parco a “contare” i cervi? Potrete scoprire queste e tante altre curiosità partecipando a questa breve escursione lungo il Sentiero Natura di Fiumicello, dove con un po’ di fortuna ascolteremo dal vivo la possente voce del cervo.

Ritrovo alle ore 16.30 presso il Centro Visite del Parco di Premilcuore (Via Roma 34, Premilcuore FC) per una breve visita guidata alla sala dedicata alla fauna del Parco Nazionale, e poi spostamento con i propri mezzi fino a Fiumicello per l’inizio dell’escursione.

Tempo di percorrenza: 2 ore circa.

Lunghezza percorso 2 km circa ad anello.

Dislivello 100 m.

Termine delle attività alle ore 20.00 circa.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione (felpa, k-way, scarponcini da trekking), acqua, torcia.

Escursione adatta a famiglie con bambini, purché abituati a camminare.

Iniziativa gratuita inserita nel programma di Autunno Slow 2023.



