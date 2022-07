Cesarine al Chiosco della Rovere per un menù a base di noci

Martedì 26 luglio un aperitivo d'autore con la Cesarina Sabrina al Chiosco della Rovere. Le Cesarine sono una comunità diffusa Slow Food per la salvaguardia della cucina tradizionale italiana e così gli organizzatori hanno voluto unire due volti dell'Azienda Agricola San Martino in questa serata: le Noci di Romagna a km 0 e i vini Tenuta Villa Rovere da sorseggiare proprio tra i filari d'uva da cui sono prodotti.



In questa speciale occasione Sabrina proporrà alcuni piatti a base di noci:

- Crostini con olio e pesto alle noci

- Focaccia alle noci con formaggio erborinato

- Piadina alle noci con sardoncini

che potranno essere accompagnati da un vino o cocktail di Tenuta Villa Rovere.

Prenotazione consigliata anche via whatsapp al 3272907869