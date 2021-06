A Forlì arriva il festival dedicato a Chat Baker: sul palco, tra gli altri, Fabrizio Bosso e Flavio Botro Quartet

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Va in cena la quarta edizione del festival dedicato a Chet Baker, nel 33° anniversario della sua morte, organizzato da Naima Foundation. L'appuntamwnto è per martedì 7 settembre, all'Arena San Domenico di Forlì.

Programma

Ore 21.15 Presentazione del libro: "Il mio amico Chet" di Domenico Manzione ( Fazzi Editore), con la presenza dell’autore, sostituto procuratore di Lucca, che seguì e raccontò, da appassionato di jazz, il processo a Chet Baker nel 1961, con la condanna a sedici mesi di carcere.

Presentazione della Tesi di Laurea di Daniele Odorici su Chet Baker, che contiene anche il capitolo dedicato al concerto del mitico trombettista al Naima club di Forlì nel marzo del 1984.

Lettura da parte di un attore forlivese dell'incontro di Michele Minisci, allora direttore artistico del Naima club, col mito Chet Baker prima del concerto di Forlì, da libro “ La notte che si bruciò il Jazz”.

Anteprima con le canzoni di Chet Baker, col Maestro Giuliano Cavicchi al pianoforte e alcune “cantantesse”.

Ore 22.15 - Concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in tandem

Gli altri due concerti in programma saranno con Flavio Botro Quartet e Kirk Patrick Quintet e si terranno in altre location e in date da stabilire.

INFO E PRENOTAZIONI: 366.1512799 – 328.1244762

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...