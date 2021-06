Al Castello del capitano delle artiglierie di Castrocaro torna "Che bolle"

Castrocaro Che Bolle è una manifestazione enogastronomica con una particolare attenzione per le “bollicine” un evento unico e aperto a tutti gli amanti del buon vino e della buona tavola per incontrare in una incantevole Location il meglio della produzione spumantistica italiana, oltre ad una selezione di prodotti gastronomici. Un tour fatto di bollicine un calice alla volta per assaporare e conoscere le tipicità e le eccellenze proposte dalle numerose cantine presenti e conoscere vitigni dalle piccole realtà emergenti a quelle già affermate. Si svolge dal 5 al 7 giugno al Castello del Capitano delle artiglierie



Ci asaranno 60 Cantine da tutta Italia, 240 etichette, 8 Prodotti Food DOP, 10 aziende di servizi. Magiche giornate all’interno delle mura del Castello del Capitano delle Artiglierie, tra opere d’arte, auto d’epoca ed una degustazione di vini. Visite guidate di Terra del Sole e Castrocaro Teme organizzate da Castrumcari disponibili per prenotazioni all'interno dell'evento.



La Mostra dei dipinti ‘’The Masters’, allestita al castello, invita a immergersi nel linguaggio suggestivo della pittura cruda e accesa del Maestro Lorenzo Chinnici insieme al realismo dei dipinti “TODA PIMENTA” del Maestro salernitano Giuseppe Gorga. Grandi passioni e grandi raffigurazioni sono quelle del Maestro Dimitri Salonia che si ispira da sempre all’arte e alle tradizioni come i mercati. L’universo intenso e autentico carico dell’immaginario isolano dei due più significativi artisti siciliani, contrapposto al simbolo dei peperoncini rossi accoppiati e fusi a calici e decanter dell’artista salernitano. Tre interpreti diversi per stili tecniche ed emozionalità. Cruda e indignata l’emozione che traspare dalle opere di Chinnici; reale e particolareggiata l’emozione percepita attraverso le opere di Gorga, Salonia rivisita la matrice popolare mediterranea, l’evoluzione dell’Arte Bizantina ed Arabo Normanna.

Ci sarà un collegamento via streaming con alcuni dei ristoranti Italiani all’estero più rinomati al mondo, da Toronto lo Chef Siciliano Roberto Marotta, titolare di Ardo e Dova, spiegherà come viene interpretata la cucina Italiana e le eccellenze del Made in Italy all’estero, come viene percepito il

concept made in italy. In streaming connessi anche con il Jewel Design Italiano Francesco Gentile, che opera sul territorio degli Emirati Arabi a Dubai, GEИTILE Exclusive Jewelry presenterà delle rarità realizzate con pietra lunare, testate e certificate dalla NASA.

Passeggiata guidata serale alla scoperta di Terra del Sole, città fortezza voluta dal Granduca di Toscana Cosimo de Medici. Una città progettata che conserva intatto il fascino del Rinascimento. Visita guidata il 5 e 6 giugno alle ore 20.30. Prenotazioni e incontro presso lo stand del Castrumcari. Costo: 5,00€ a persona.

Per informazioni contattare il 393 8855733 - Oppure visita il sito https://www.chebolle.it/castrocaro-che-bolle/

