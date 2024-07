"Che cos'è la creatività": incontro con Franco Palmieri

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio propone lunedì 22 luglio alle ore 21,00 l'appuntamento "Che cos'è la creatività", incontri di 50 anni di teatro, con Franco Palmieri. Don Luigi Casamenti conosce Franco Palmieri da 50 anni. Ha recitato con lui “Eliot” in parrocchia poi è partito per il seminario, mentre per Palmieri è cominciata l’avventura teatrale. Periodicamente va a bussare da lui e si fa raccontare chi ha incontrato e cos’ha capito della vita. Oggi va a bussare a casa sua, ma desidera farlo pubblicamente. In particolare è incuriosito dall’ultima sua opera teatrale: Le Memorie dell'Imperatore Adriano. Un anno fa Franco ha pubblicato: “Racconti raccolti”, appunti sparsi del suo percorso.



Franco Palmieri

Attore e regista. Nasce a Forlì nel 1955. Dal 1975 al 1999 fa parte del Teatro dell’Arca. Dal 1979 al 1993 collabora con Giovanni Testori. Nel 2000 è tra i soci fondatori di Elsinor - Teatro stabile di innovazione. Ha diretto gruppi di teatro universitario. a Bologna, Firenze e Milano. Ha firmato regie a New York, Madrid, Parigi e Malaga. Dal 2002 segue progetti teatrali internazionali ed è direttore artistico di manifestazioni legate alla Commedia di Dante. Ha realizzato progetti formativi in Romania, Israele, Armenia, Stati Uniti e in diverse città italiane. Nel 2008 ha pubblicato con Benedetta Neri Atto unico per cinquantaquattro storie, Marietti, Milano. Dal 2015 è direttore artistico di "Dante. Tòta la Cumégia".