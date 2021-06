Immigrazione, in anteprima nazionale il libro del forlivese Carmelo Pecora "Che pacchia ragazzi"

“Che pacchia ragazzi”, è l’ultima opera editoriale di Carmelo Pecora, che sarà presentata il 18 giugno alle ore 18,30 in via Fossato Vecchio a Forlì,. Dialogheranno con Pecora, Franco Ronconi dell’associazione Libera, Massimo Tesei dell’Associazione Forlì Città Aperta e Massimo Sansavini artista.Le letture a cura di Alessandra Zuffi e Francesca Fantini.

"Palare di immigrazione è sempre argomento difficile: più facile evitarlo che affrontarlo. Narrare storie, come ha fatto Carmelo in questo libro, non solo richiede profonda conoscenza, ma una dose di umanità e di sensibilità non comuni. Condividere con l’Associazione Libera questi approfondimenti - affrema Ronconi - è un naturale rapporto di considerazioni, di conoscenza, di lotte e azioni che da sempre portiamo avanti in nome di una vera Umanità, in nome di una vera Giustizia Sociale. Aver organizzato solo un anno fa assieme all’artista Massimo Sansavini la mostra Touroperator per narrare i genocidi del Mediterraneo, diventa oggi un momento di congiunzione con l’opera di Carmelo. Il titolo, “Che Pacchia ragazzi”, vuole essere una decisa risposta a coloro che così la definirono nel pieno delle tragedie che avvenivano nel muro più liquido del mondo, il mare Maditerraneo".



