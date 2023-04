"Che scuola?": tornano gli incontri per studenti con artisti e professionisti delle migliori scuole creative in Italia

Dopo il successo della prima edizione di Che scuola?, Rara, in collaborazione con il Comune di Forlì, prosegue il percorso avviato con una seconda edizione mantenendo due momenti distinti e gratuiti per i partecipanti: i webinar (on line) e gli incontri (in presenza) alla Fabbrica delle Candele di Forlì. “Che scuola?” è un viaggio attraverso le scuole e le professioni artistiche contemporanee. È aperto a tutti e rivolto in particolar modo a studenti che hanno la curiosità di conoscere le professioni legate alla progettazione e comunicazione artistica e culturale.

I webinar di Che Scuola?, dal 15 al 26 aprile 2023 alle ore 11, sono appuntamenti on line con professionisti che insegnano nelle Università e Scuole di Alta Formazione che raccontano la propria esperienza, i metodi di lavoro, i processi che portano alla realizzazione di un progetto artistico. Non si tratta dunque di “open day”, ma della possibilità di entrare nel dettaglio di singoli percorsi formativi e conoscere progetti che trovano spazio fuori dalla scuola, in contesti cittadini del panorama artistico contemporaneo nazionale e internazionale.

Calendario dei webinar

15/04

Spaghetti Comics: dai banchi agli stand

Elisa Castellano, Manuel Montini

Alice Botturi, Fabiana Suraci

Scuola Internazionale di Comics

17/04

Percorsi sonori nelle arti

Massimo Carozzi

Accademia di Belle Arti di Carrara

18/04

Il laboratorio di restauro della ceramica

Ana Cecilia Hillar

Dipartimento di Beni Culturali Unibo-Ravenna

19/04

Il documentario o l’arte di osservare la realtà

Tonino Curagi

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

20/04

Contemporanee declinazioni del mosaico

il micromosaico e il gioiello

Emanuela Bergonzoni

Accademia di Belle Arti di Ravenna

22/04

Integral Fashion, Radical Fashion

come inventare la moda sostenibile

grazie a una profonda conoscenza del sistema

Guenda Cermel

RUFA - Rome University of Fine Arts

26/04

Comunicare con le immagini

fotografia d'autore nei progetti commissionati

Giuseppe Toscano, Baerbel Reinhard

Fondazione Studio Marangoni

Per iscriversi gratuitamente ai webinar, registrarsi a questo link: https://slides.by/chescuola_registrati

Arte FuoriClasse

prevede invece incontri alla Fabbrica delle Candele dalle ore 10 alle ore 13, è l’occasione per dialogare con professionisti, catturare consigli utili, conoscere le pratiche del mondo dell’arte e le sue trasformazioni.

Giovedì 27 aprile

GIANNI ZAULI

Animazione in stop-motion

Lezione pratica della tecnica di animazione più utilizzata nel mondo cinematografico

Venerdì 28 aprile

ANDREA RIVOLA

Parola alla Figura

L’illustrazione dalle pagine del libro, alle riviste e quotidiani fino all’esposizione artistica

Sabato 29 aprile

ALESSANDRO ROSSETTO

Regia cinematografica, documentaria e teatrale

La regia nella progettazione dell’audiovisivo e del teatro

Per informazioni e prenotazioni contattare:

RARA rara.associazione@gmail.com +39 328 7817779