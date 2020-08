Festival del videoclip al drive-in di Forlì, ospite a sorpresa: Checco Zalone

Tante novità, nuovi ospiti e sorprese a Imaginaction, a meno di una settimana dall’inizio della nuova edizione del Festival Internazionale del Videoclip che si terrà a Forlì il 27, 28 e 29 agosto, nell’enorme drive-in allestito all’aeroporto della città. L’organizzatore Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati annunciano la prima grande sorpresa: Checco Zalone riceverà lo Special Award “Videoclip e Sociale”. L’Academy di Imaginaction ha deciso di premiare Luca Medici in arte "Checco Zalone" per i videoclip "Immigrato" e "L’immunità di gregge", opere che per il loro valore culturale rappresentano ad alti livelli la commedia italiana nell’arte del videoclip miscelando sapientemente la comicità intelligente e il messaggio sociale.

L’altra bella notizia è l’evento speciale organizzato per tutti i fan degli 883. Il loro film cult Jolly Blu, diretto da Stefano Salvati e sceneggiato insieme a Carlo Lucarelli, mai pubblicato in dvd e reclamato da tutti i fan della band, è stato restaurato e verrà proiettato in altissima definizione sullo schermo gigante del Festival. Le immagini del musicarello che nel 1999 fece il record di ascolti su Italia Uno e arrivò a vendere 170mila vhs, sarà finalmente restituito al pubblico che potrà rivederlo dopo 22 anni di misteriosa assenza dalle scene. Ricordiamo che per questo film fecero dei provini Angelina Jolie (scartata per assegnare il ruolo ad Alessia Merz), e Jim Caviezel (il famoso attore americano interprete di Gesù ne La Passione di Cristo di Mel Gibson e di tanti altri successi hollywoodiani). Insomma una vera festa anni 90 al drive-in dell’aeroporto di Forlì, dove Jolly Blu verrà proiettato su uno schermo alto 60 metri e di 30 metri di base, con un impianto audio "da stadio".



Marco Masini e Pierdavide Carone sono i nuovi ospiti, che parteciperanno alla serata di apertura, il 27 agosto, e che si aggiungono al già nutrito cast del Festival annunciato nelle scorse settimane (Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D’Alessio, Luis Fonsi, Leo Gassman, Fabrizio Moro, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sparks, Travis). Masini festeggia 30 anni di carriera artistica e si racconterà al pubblico di Imaginaction: con il suo linguaggio estremamente diretto ed espressivo, senza retorica, e la sua sensibilità, è sempre arrivato al cuore delle persone. Proprio quest’anno è uscito l’album “Masini+1, 30th Anniversary”, che Masini porterà dal vivo nei principali teatri a partire dalla primavera 2021 per chiudere con l’imperdibile appuntamento all’Arena di Verona, il 30 settembre. Carone parteciperà alla serata del 27 agosto. Divenuto noto al grande pubblico con la partecipazione alla 9° edizione di Amici, ha costruito la sua carriera nel segno di un cantautorato profondo ed impegnato. E’ stato pupillo di Lucio Dalla, con cui ha presentato a Sanremo il brano “Nanì”. A maggio ha pubblicato il singolo “Forza e Coraggio!”, un inno alla ripartenza, i cui proventi sono stati in parte devoluti alla Fondazione Humanitas per la cura e ricerca contro il Covid 19.



Un’altra bella sorpresa per il pubblico di Imaginatcion è quella relativa ad Andrea Bocelli: nella serata del 28 agosto verranno proiettate in esclusiva le immagini ritrovate e mai viste prima del backstage dell’opera capolavoro di Bocelli, “Con te partirò”, e verrà letto uno scritto dell’artista dedicato al Festival. Nell’ambito della rassegna “I Capolavori Immaginati”, verranno presentati i videoclip ufficiali di “Via con me” di Paolo Conte e di “Futura” di Lucio Dalla. Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza al fondo Covid-19 Sosteniamo la Musica di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, a supporto dei professionisti dell’industria musicale (https://www.musicinnovationhub.org/progetti/covid-19-sosteniamo-la-musica/). I biglietti sono disponibili sulla piattaforma DICE.FM https://dice.fm/bundle/imaginaction. Imaginaction è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Trevor Horn, Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Piero Pelù, Elisa, Nek, Tiromancino, Ermal Meta, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Negrita, Alex Britti, Giusy Ferreri, Mousse T e solo per citarne alcuni.