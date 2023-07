Tre giorni con gli “Chef sotto il Portico” per un assaggio di cucina internazionale

ticket per i piatti (8€), ticket per i vini (4€). Cena di gala 100€ per persona a cui aggiungere 40€ per il menù vini

Il festival internazionale di cucina “Chef sotto il Portico” appuntamento fisso a Portico di Romagna, giunge quest’anno alla tredicesima edizione. Per tre giorni il paese avrà il piacere di ospitare 10 chef eccellenti di provenienza internazionale (i cuochi invitati per questa edizione provengono da Messico, Colombia, Inghilterra, Finlandia, Islanda, Danimarca, Senegal) che richiamano turisti da tutta Europa. Ci sarà una brigata di cucina internazionale dove non esistono barriere tra nazionalità, culture, religioni, lingue e ognuno è libero di esprimersi tramite il cibo.

La manifestazione, che si svolgerà in occasione della Notte Rosa, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio, prevede l'allestimento di una cucina di servizio nella via principale del paese, mentre le preparazioni principali si terranno nella cucina dell’albergo Al Vecchio Convento. Per l'occasione verrà ospitata l'associazione di produttori di vino "Stella dell'Appennino" di Modigliana, che hanno subìto danni nella recente alluvione.

Venerdì cena di gala, su prenotazione, nel magico giardino del Vecchio Convento. Tutti gli chef lavoreranno come una brigata unica e proporranno sei piatti (più uno snack di benvenuto) accompagnati da una selezione dei migliori vini locali a cura del sommelier di casa, Matteo Carlucci. Durante la serata, ci sarà la presentazione degli chef partecipanti e dei loro piatti, degli sponsor e tanto intrattenimento. L'evento prevederà la presenza della stampa e la partecipazione speciale dello Chef italiano stellato Lorenzo Vecchia del ristorante Ahimè di Bologna.

Sabato a cena e domenica a pranzo, Street Food lungo via Roma, nel centro del paese, dove saranno allestite le cucine e i posti a sedere. La serata proseguirà presso i giardini pubblici con djset e musica da ballo.

All' inizio del borgo, sarà possibile acquistare i ticket per i piatti (8€) e i ticket per i vini (4€), alla cassa saranno inoltre distribuiti i calici. La quota di partecipazione per la cena di gala è di 100€ per persona a cui aggiungere 40€ per il menù vini. In caso di maltempo l’evento sarà spostato al coperto.

INFO e PRENOTAZIONI: info@vecchioconvento.it - tel. 340 5129897 - 0543 967053