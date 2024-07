Festival internazionale della cucina: è il weekend di "Chef sotto il Portico"

Prezzo non disponibile

Portico di Romagna capitale dei sapori per quattro giorni. Dall'11 al 14 luglio infatti sarà di scena la 14esima edizione di "Chef sotto il Portico", organizzato "L'Albergo Diffuso - Ristorante Al Vecchio Convento". Giovedì e venerdì dalle 20 ci sarà la cena di gala "Al Vecchio Convento", serata su prenotazione con 60 posti disponibili: ci sarà un cocktail di benvenuto e sei portate al prezzo di 120 euro (bevande abbinate 60 euro). Sabato, dalle 19, e domenica, dalle 12, street food nel centro del paese lungo via Roma, con gli chef a preparare le portate. Animazione musicale sabato dalle 22.30. Per partecipare alle serate di gala occorre contattare i numeri 0543967053 e 3405129897.