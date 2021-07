A Forlì arriva il festival dedicato a Chet Baker: sul palco, tra gli altri, Fabrizio Bosso e Flavio Botro Quartet

Ecco il programma del "Forlì jazz festival" dedicato a Chet Baker, “saltato” sia il 13 maggio 2020 che il 13 maggio di quest’anno, causa Covid, una data che è per tutti gli amanti del jazz il triste ricordo della sua tragica morte in quel di Amsterdam, il 13 maggio del 1988. Il festival è programmato con un’anteprima d’eccezione per il 7 settembre prossimo, presso l’Arena dei Musei San Domenico, con Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte.

al 13 maggio del 2018, quindi, il mitico trombettista americano viene ricordato a Forlì con questo Festival, dopo aver affisso, una targa ricordo sulla parete del Petit Arquebuse, allora Bar Venere, dove nel marzo del 1984 Chet si era rifugiato per bere un bicchiere di Sangiovese, prima del suggestivo concerto al Ciaika di San Martino in Strada, la prima sede del Naima jazz club.

L'appuntamento è per martedì 7 settembre, all'Arena San Domenico di Forlì. Con un'anteprima giovedì 2 settembre, alle 21.30, all'Arena Eliseo di Forlì per la proiezione del film di Bruce Weber : "Let's get lost", uno spaccato della vita di Chet Baker.

Programma

Ore 21.15 Presentazione del libro: "Il mio amico Chet" di Domenico Manzione ( Fazzi Editore), con la presenza dell’autore, sostituto procuratore di Lucca, che seguì e raccontò, da appassionato di jazz, il processo a Chet Baker nel 1961, con la condanna a sedici mesi di carcere.

Presentazione della Tesi di Laurea di Daniele Odorici su Chet Baker, che contiene anche il capitolo dedicato al concerto del mitico trombettista al Naima club di Forlì nel marzo del 1984.

Lettura da parte di un attore forlivese dell'incontro di Michele Minisci, allora direttore artistico del Naima club, col mito Chet Baker prima del concerto di Forlì, da libro “ La notte che si bruciò il Jazz”.

Anteprima con le canzoni di Chet Baker, col Maestro Giuliano Cavicchi al pianoforte e alcune “cantantesse”.

Ore 22.15 - Concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in tandem

Il Festival continuerà poi all'Ottantadue Music Club di Forl, in ottobre:

Sabato 2, ore 22.05- TOM KIRKPATRICK Quartet

Sabato 9, ore 22.05- FLAVIO BOLTRO Quartet

Sabato 16 , ore 22.05- ROBERTO BARTOLI Trio

Sabato 23, ore 22.05- CICO CICOGNANI Quartet

Sabato 30, ore 22.05- ZANCA QUARTET

E’ questo un progetto di Naima Fondation, la nuova associazione culturale presieduta dal Maestro Giuliano Cavicchi, già direttore dell’Orchestra RAI per oltre venti anni, affiliata a Naima Foundation USA, con sede a New Orleans, che gode inoltre della collaborazione di note personalità del mondo culturale, professionale ed economico cittadino, e la direzione artistica di Michele Minisci, con il chiaro intento di riprendere in mano il testimone del vecchio e mitico Naima Jazz Club e ripercorrere di nuovo e con rinnovata passione i suggestivi sentieri della musica jazz e far risuonare di nuovo la grande musica di qualitàa Forlì.

