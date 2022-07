'Chi trova un fumetto trova tanti amici': la Fumettoteca celebra la Giornata dell'amicizia

Con l'ambizioso obiettivo di riscoprire le relazioni e ritrovare il piacere di stare insieme, alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' torna il 'World Friendship Day - Giornata Internazionale dell'Amicizia'. Una proposta realizzata appositamente per la manifestazione mondiale, presso la sede fumettotecaria col titolo 'Chi trova un fumetto trova uno/tanti amici!', dove è protagonista il fumetto, ovvero il 'giornalino', con tutte le declinazioni di amicizia/amico, e tutti i prodotti fumettistici suggestivi dedicati alle varie tipologie di amicizia.

Per il 'World Friendship Day' apertura straordinaria pubblica di sabato 30 luglio dalle 14:00 alle 18:00. "Il nostro mondo deve costantemente affrontare molte sfide - precisa il fumettotecario GianLuca Umiliacchi - prove che minano la sicurezza, la tranquillità e l'armonia individuale e sociale. Per affrontare queste sfide, che affondano le proprie radici in cause profonde, si deve promuovere uno spirito condiviso di solidarietà umana in grado di assumere molte forme, la più semplice delle quali è l'amicizia. Attraverso l'amicizia, sviluppando forti legami di fiducia, si può contribuire ai cambiamenti fondamentali per raggiungere una stabilità duratura. Ecco perché proponiamo il fumetto/giornalino come polo d'incontro, forte veicolo di attrazione e stimolo amicale".

Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it.