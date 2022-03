Jazz al Teatro Mentore di Santa Sofia: sul palco Chiara Civello e Rita Marcotulli

Per i non abbonati, ingresso 15 euro, ridotto 12 euro

Appuntamento con la musica a Santa Sofia, dove è in programma il concerto di Chiara Civello e Rita Marcotulli, venerdì 25 marzo alle 21 al Teatro Mentore. Per la prima volta insieme sul palco la voce di Chiara Civello e il pianoforte di Rita Marcotulli si incontrano per una serie di spettacoli eccezionali.

Il jazz di entrambe; la canzone d'autore di Chiara, cui Rita è tutt'altro che estranea; la sperimentazione musicale di Rita, che trova in Chiara un partner perfetto; il virtuosismo di entrambe ai rispettivi strumenti, voce e pianoforte: questi gli ingredienti di un concerto che non mancherà di emozionare, stupire, commuovere, divertire.

Chiara Civello è senza dubbio tra le migliori voci italiane in circolazione. La sua dimensione è spiccatamente internazionale, avendo collaborato in carriera con Burt Bacharach, Ana Carolina, Esperanza Spalding, Al Jarreau, Marc Collin, Chico Buarque, Gilberto Gil. Da quest'ultimo è stata invitata, nel 2018, come ospite fisso nel tour mondiale per i 40 anni del disco Refavela.

Rita Marcotulli, pianista e compositrice, è tra i maggiori talenti del jazz italiano. Dagli esordi al fianco di un gigante come Billy Cobham, Rita ha collaborato con alcuni dei più grandi jazzisti internazionali: Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Norma Winstone.

Per info e prenotazioni: 349 9503847 oppure teatromentore@gmail.com.

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.