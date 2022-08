Sul palco del Arena San Domenico l'attrice fiorentina Chiara Francini in "Una ragazza come io"

Dall’incontro tra la straordinaria Chiara Francini e il giovane autore e regista Nicola Borghesi nasce Una ragazza come io, un frizzante monologo cucito su misura per la brava attrice fiorentina che sarà protagonista sul palcoscenico dell’Arena San Domenico di Forlì mercoledì 24 agosto alle ore 21.15.

Una nuova avventura teatrale per Chiara Francini che si cimenta in uno show che unisce comicità e intrattenimento tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo in un gioco di contrasti eleganti. Un piccolo gran varietà con musica dal vivo eseguita da Francesco Leineri ed effetti speciali.

Informazioni

Biglietti: 25 euro. Prevendite: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Via Dall’Aste). La biglietteria sarà chiusa dal 16 al 20 agosto compresi. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13. Le prenotazioni telefoniche saranno sospese dal 16 al 20 agosto compresi. Biglietti online: Vivaticket. La sera di spettacolo la biglietteria dell’Arena San Domenico aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it