Chiara Francini protagonista al Buon Vivere con “Il cielo stellato fa le fusa”

Nuovo appuntamento con "On", il programma primaverile del Buon Vivere. Giovedì 29 aprile, alle 18.30 in diretta sui canali social del Buon Vivere, Chiara Francini presenta “Il cielo stellato fa le fusa” (Rizzoli, 2020). L’attrice, conduttrice e scrittrice italiana narra una storia che prende vita sulle colline di Firenze, durante un giorno di maggio, in una dimora dal nome che pare scritto da Petrarca. O da Biancaneve: Villa Peyron al Bosco di Fontelucente. In questa magione profumata di fiori, caffellatte e bucati si svolge, durante un fine settimana, un convegno prelibato che parla di Cibo e Cultura. I partecipanti, golosi di bellezza e d’arte, vengono da ogni angolo del creato. Governante e regina della magione è la Lauretta, colei che tutto tiene a bada, sbenedizionando a destra e a manca col mestolo disinvolto, la cucina sopraffina e la ciabatta lesta quanto la lingua. Ma d’improvviso, accade l’impensabile.