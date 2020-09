Chiare, fresche e dolci storie: una serata di favole con Giancarlo Giunchi

Domenica 27 settembre si tiene la serata "Chiare, fresche e dolci storie", con le favole narrate da Giancarlo Giunchi nella cornice della ex fabbrica Battistini di Forlì.

Le storie nascono, cambiano forma e scorrono attorno alle cose, come rivoli d'acqua trovano sentieri segreti a cui nessun altro ha pensato. L'evento è pensato per le famiglie. I gruppi famigliari con bambini possono portare telo e cuscini per la seduta a terra.