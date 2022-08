“Chris Amon. La sfortuna non esiste”: Emiliano Tozzi presenta il suo libro alla Fondazione Dino Zoli

Venerdì 2 settembre, alle ore 18, in occasione della riapertura, dopo la pausa estiva, della mostra Arte e Impresa, Dino Zoli 50 anni di creatività, ci sarà la presentazione del libro di Emiliano Tozzi "Chris Amon. La sfortuna non esiste", edito da Minerva.

La volontà è quella di raccontare con l’autore la carriera di quell’unico pilota neozelandese, Chris Amon, alla guida delle vetture del Cavallino rampante, che a bordo della P4 ottenne l’indimenticabile vittoria in parata nella 24 Ore di Daytona del 1967. Il titolo del libro ricorda la frase di Enzo Ferrari - "La sfortuna non esiste. Il destino lo creiamo noi con le nostre mani e con le nostre azioni" - per sottolineare che quel pilota straordinario fu ricordato solamente per la sua incapacità di vincere un Gran Premio di Formula 1 e per le tante rotture meccaniche che finirono per descrivere la sua carriera, tra gli anni Sessanta e Settanta, come quella di un “pilota sfortunato”.