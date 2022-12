"Christmas by Meldola": il centro storico si anima per il Natale

Domenica 18 dicembre, dalle ore 11.00, la città di Meldola si veste a festa con "Christmas by Meldola", manifestazione promossa da Proloco Città di Meldola in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, i Comitati genitori delle scuole meldolesi e le associazioni cittadine.

Dalle ore 11.00 il centro storico sarà animato da tante attività e attrazioni dedicate a grandi e piccini: allestimento alberi di Natale, giochi sotto l'albero, laboratori a cura di Simona Gardini, artisti di strada, spettacoli danzanti, giochi in legno a cura di Nonno Banter 57, la magica casa di Babbo Natale, palloncini, stand delle Associazioni e mercatino di natale degli hobbisti. Per l'occasione piazza Orsini sarà animata da dj set e ospiterà food truck dall'ora di pranzo a cura di Parallelo 44 aps. Alle ore 16.00 arriverà Babbo Natale con una sorpresa per tutti i bambini e alle ore 17.00 si svolgerà la messa cantata dal coro Intercity Gospel Train che concluderà la manifestazione con un concerto per tutta la cittadinanza.