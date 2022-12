“Christmas Pack”: il Teatro Testori presenta la promozione di Natale

Con l’inizio delle feste prende il via la promozione di Natale del Teatro Giovanni Testori “Christmas Pack”: un carnet speciale di 4 spettacoli a 25 euro valido per la programmazione del 2023. La promozione sarà valida fino al 9 gennaio incluso e la prenotazione dei quattro spettacoli potrà essere effettuata a proprio nome o anche come pacchetto regalo con altro nominativo.

Gli spettacoli disponibili per il Christmas Pack

Tra gli spettacoli che possono essere acquistati presenti in stagione le "Rane" di Aristofane rilette da Marco Cacciola, lunedì 13 febbraio; il 25 febbraio "Art" di Yasmina Reza, produzione Teatro della Tosse di Genova; domenica 19 marzo "Tib Teatro" con Alberto Manzi, storia di un maestro, diretto da Daniela Nicosia. In conclusione di stagione il 31 marzo, all’interno del progetto Teatri della Salute, sarà in scena Hamlet Solo di Lenz Fondazione - Festival Natura Dèi Teatro. Info e prenotazioni allo 0543.722456 - progetti.teatrotestori@elsinor.net.